Ольга Бузова в новом купальнике нарвалась на критику в Instagram

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост и вызвала неоднозначную реакцию в сети.

Знаменитость решила продемонстрировать своим подписчикам новый купальник. Для этого Ольга Бузова примерила темно-оранжевый комплект и вышла на веранду банного комплекса. Образ получился неоднозначный, ведь в сети принялись критиковать внешний вид телеведущей.

Пользователи посчитали, что новый купальник Ольги Бузовой - ужасный, а также досталось и фигуре звезды. "Кости одни", "Ужасная фигура, зачем выставлять напоказ?", "Купальник - дешевка", - написали юзеры Instagram. Впрочем, пост привлек внимание людей, которые оставили массу разнообразных комментариев и свыше 200 тысяч лайков. -0-