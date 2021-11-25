Ольга Орлова удивила Instagram своей новой внешностью

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Ольга Орлова разместила в Instagram новый ролик, который удивил многих юзеров.

Знаменитость принялась экспериментировать со своей внешностью, а недавно показала в соцсети результат последнего преображения. Ольга Орлова предпочла сделать новую внешность, а свой выбор остановила на прическе. Для этого звезда предпочла укоротить волосы и стать яркой блондинкой.

Новый внешний вид Ольги Орловой удивил многих пользователей сети. Впрочем, именно юзеры в опросе настояли на том, чтобы знаменитость поменяла прическу, которая пришлась по вкусу всем. -0-