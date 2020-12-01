Ольга Серябкина порадовала себя отдыхом и подписчиков соблазнительным бикини

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый пост, который пришелся по вкусу подписчикам.

Звезда решила порадовать себя отдыхом, а вместе с этим и своих поклонников. Ольга прекрасно провела время в горячем бассейне, а напоследок сделала несколько соблазнительных снимков в бикини. Разумеется, фолловеры тепло восприняли красивые кадры.

Юзеры выразили свое восхищение Ольгой Серябкиной в комментариях, а сами фотографии быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-