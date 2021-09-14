Ольга Серябкина рассказала, что скоро станет мамой - и подтвердила все фото!

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица и бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина поделилась радостной новостью со своими многочисленными фолловерами в Instagram.

Звезда разместила в соцсети несколько кадров, примеров короткий красный наряд. Впрочем, не образ Ольги Серябкиной стал предметом обсуждения. На кадрах отчетливо виден округлившийся живот артистки, поэтому у поклонников отпали всякие сомнения.

36-летняя певица узнала о беременности в конце марта и уже во всю готовится со своим мужем к пополнению в семье. Разумеется, фанаты поспешили поздравить Ольгу Серябкину с этим прекрасным событием и оставили огромное число приятных комментариев. -0-