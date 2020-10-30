Ольга Серябкина тайно вышла замуж и показала свои наряды журналу Vogue

Ольга Серябкина. Фото из Instagram
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная поп-певица Ольга Серябкина в строжайшей секретности заключила брак, а свои впечатляющие свадебные наряды показала журналу Vogue.
Организация церемонии шла тайно. По словам певицы, она это сделала, чтобы не создавать вокруг мероприятия шумихи, а, в особенности, на стадии подготовки. О своем женихе Ольга Серябкина также не говорит, лишь упомянув, что ему 32 года и зовут его Георгий.
Для свадьбы певица выбрала несколько свадебных нарядов, а фотосессию в них провел журнал Vogue. -0-