Олимпиада-2020: выяснилось, сколько будет стоить перенос

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос Олимпийских игр в Токио на грядущий год обойдется организаторам в $2,7 миллиарда, об этом сообщает Forbes.

По информации журнала, сумма затрат на проведение игр в декабре 2019 года составляла примерно $12,6 млрд. Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год будет стоить $15,3 млрд.

Из-за этого Олимпиада в Токио может стать второй самой дорогой в истории. Больше на проведение игр потратила только Россия, когда организовала Игры-2014 в Сочи. Тогда РФ потратила около $21,3 млрд.

Напомним, что 24 марта было принято решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на лето 2021 года. Причиной стала пандемия коронавируса в мире.-0-