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Калейдоскоп
27 мая 2021, 17:45

Оптическая иллюзия заставила юзеров видеть то, чего нет

Скриншот из видео
Скриншот из видео

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании по имени Джули Смит работает психологом и решила продемонстрировать пользователям TikTok любопытную оптическую иллюзию.

Она загрузила в соцсеть черно-белый ролик и предложила людям, не отводя взгляд, смотреть на крест на ее голове. После этого изображение на видео становится контрастным, а затем и случается оптическая иллюзия.

Таким простым способ девушка заставила юзеров видеть то, чего нет, ведь как только ролик начинается снова, то человек уже видит цветное изображение. Жительница Великобритании объяснила это явление. "Из-за чрезмерного воздействия определенных цветов на рецепторы ваших глаз мозг видит инвертированные цвета при появлении черно-белого изображения", - поведала психолог в конце видео. Кадры пришлись по вкусу юзерам, которые действительно заметили оптическую иллюзию, а также посмотрели видео сотни тысяч раз. -0-

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