Опубликован первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился первый трейлер мультфильма по мотивам знаменитой серии комиксов "Семейка Аддамс". Видео было опубликовано на
Над анимацией "Семейки Аддамс" работали два режиссера: Конрад Вернон, наиболее известный по таким работам, как "Босс-молокосос", "Пингвины Мадагаскара", "Шрэк навсегда", "Смывайся", и Грег Тирнан, с которым Вернон уже работал над анимационным фильмом "Полный расколбас".
Известно, что по сюжету в новой экранизации герои комиксов Чарльза Аддамса познакомятся с телеведущей Марго Нидлер, которая принесет им много проблем.
Персонажей в мультфильме озвучивали Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец. Над сценарием работал популярный писатель и сценарист Мэтт Либерман.
Напомним, премьера картины запланирована на октябрь 2019 года.-0-
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