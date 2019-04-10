Опубликован первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"

Скриншот из видео на YouTube

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился первый трейлер мультфильма по мотивам знаменитой серии комиксов "Семейка Аддамс". Видео было опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures.

Над анимацией "Семейки Аддамс" работали два режиссера: Конрад Вернон, наиболее известный по таким работам, как "Босс-молокосос", "Пингвины Мадагаскара", "Шрэк навсегда", "Смывайся", и Грег Тирнан, с которым Вернон уже работал над анимационным фильмом "Полный расколбас".

Известно, что по сюжету в новой экранизации герои комиксов Чарльза Аддамса познакомятся с телеведущей Марго Нидлер, которая принесет им много проблем.

Персонажей в мультфильме озвучивали Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец. Над сценарием работал популярный писатель и сценарист Мэтт Либерман.

Напомним, премьера картины запланирована на октябрь 2019 года.-0-