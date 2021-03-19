Организаторы "Оскар" 2021 года проведут церемонию в очном формате

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 марта 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:04 Беларусь и Мировой институт ядерной безопасности договорились о развитии более тесного сотрудничества Политика
14:59 В Гомеле установили администратора очередного деструктивного Telegram-чата Происшествия
14:58 МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска Происшествия
14:51 Белорусский тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич покидает команду Спорт
14:48 В Логойском районе пьяная мать на автомобиле везла двоих детей в кафе Происшествия
14:39 В Минске появились улица Петровская, сквер Вязынский, проезд Спасателей Регионы
14:30 В Китае потерпел крушение туристический вертолет В мире
14:28 В Минске утвержден комплекс мероприятий госпрограммы по охране окружающей среды на пятилетку Регионы
14:27 "Белавиа" возобновляет рейсы из Минска в Баку с 20 марта Общество
14:25 В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка Общество
14:25 В центре Гродно легковушка врезалась в столб: женщине-водителю стало плохо Происшествия
14:21 Луцкий: блокировать фейки смогут Мининформ, Генпрокуратура и Совет безопасности Общество
14:17 Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комплекса в Озаричах Регионы
14:12 Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны Президент
14:12 В организациях Минздрава снижается число рабочих мест с вредными и опасными условиями труда Общество
14:00 В Могилевской области в этом году планируют высадить лесные культуры на 4,4 тыс. га Регионы
13:55 Страны ОДКБ готовят заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы Политика
13:53 В НХМ открылась выставка фарфора, расписанного художником Леонидом Богдановым Культура
13:52 О важности "не обижать крестьян" и трех "К" - Лукашенко посетил сельхозпредприятие под Гродно с минским уровнем зарплат Президент
13:52 Минздрав ФРГ: в Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну COVID-19 В мире
13:50 Общий объем инвестпрограммы Минска на 2021 год увеличен на Br6,1 млн Регионы
13:35 Субботники по уборке и благоустройству проведут во всех районах Минска 20 марта Регионы
13:33 Лукашенко: белорусские предприятия прорвались на китайский рынок и теперь разворачиваются там Президент
13:23 Лукашенко: мы мало говорили молодежи, что белорусский народ выдержал в истории Президент
13:22 Пигарев: в работе общественной организации важно учитывать мнения людей Регионы
13:17 Число заразившихся COVID-19 в Польше превысило 2 млн В мире
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314 Общество
13:13 Белорусский рубль на торгах 19 марта укрепился к трем основным валютам Экономика
13:03 Ограничения на лов рыбы с 20 марта вводятся в Брестской и Гомельской областях Регионы
13:01 Лукашенко: меня в последнее время настораживает "драка вакцин" Президент
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
19 марта 2021, 14:07

Организаторы "Оскар" 2021 года проведут церемонию в очном формате

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из крупнейших событий мира кино пройдет в очном формате. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы церемонии "Оскар" подчеркнули, что нынешнее мероприятие, которое уже переносилось из-за пандемии, проведут без использования онлайн-конференций. Киноакадемия отмечает, что намерена провести безопасную и удобную церемонию вручения премии.

Вести трансляцию для телезрителей будут с двух мест: из театра Dolby на Голливудском бульваре, а также с центрального железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Ранее из-за пандемии церемонию перенесли на 25 апреля 2021 года. О фильмах, которые номинированы в том году на главные призы, мы писали ранее. -0-

Стали известны номинанты на "Оскар-2021"Стали известны номинанты на "Оскар-2021"
93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет кино развлечения социальные сети церемония
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Неизвестный Стивен Кинг и испанцы в лесах Беларуси: лучшее на БЕЛТА+ за неделю
Фото из архива Посадку самолета без одного шасси записали на видео в Москве
Хабиб Нурмагомедов. Фото из Instagram Хабиб Нурмагомедов решил официально закончить с боями UFC
Фото из архива Парень показал простой способ нарезать сыр идеальными кусочками (Видео)
Бейонсе. Фото из Instagram Наряд Бейонсе для награждения восхитил Instagram
Фото CentralAsia Фермер хотел установить теплицу, а нашел кости огромного древнего существа (Фото)
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314
МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах
Как вложиться в новостройку и ЗАРАБОТАТЬ?
Топ-новости
Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны
Лукашенко: меня в последнее время настораживает "драка вакцин"
Швед: фактам геноцида белорусского народа в годы ВОВ должна быть дана системная правовая оценка
Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комплекса в Озаричах
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Луцкий: блокировать фейки смогут Мининформ, Генпрокуратура и Совет безопасности
МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска
Страны ОДКБ готовят заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы
Общий объем инвестпрограммы Минска на 2021 год увеличен на Br6,1 млн
Марзалюк: при внесении изменений в Конституцию необходимо учитывать сегодняшние реалии
Пигарев: в работе общественной организации важно учитывать мнения людей
В ЕАЭС создадут наднациональный орган по регулированию общего финансового рынка
"Белавиа" возобновляет рейсы из Минска в Баку с 20 марта
Туман, гололедица и мокрый снег ожидаются в Беларуси 20 марта
Сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа откроется в Беларуси 20 марта
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.