Организаторы "Оскар" 2021 года проведут церемонию в очном формате

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из крупнейших событий мира кино пройдет в очном формате. Об этом сообщает Reuters. Организаторы церемонии "Оскар" подчеркнули, что нынешнее мероприятие, которое уже переносилось из-за пандемии, проведут без использования онлайн-конференций. Киноакадемия отмечает, что намерена провести безопасную и удобную церемонию вручения премии. Вести трансляцию для телезрителей будут с двух мест: из театра Dolby на Голливудском бульваре, а также с центрального железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Ранее из-за пандемии церемонию перенесли на 25 апреля 2021 года. О фильмах, которые номинированы в том году на главные призы, мы писали ранее. -0- Стали известны номинанты на "Оскар-2021" 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!