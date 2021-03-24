Ошибка мужа помогла женщине придумать необычный лайфхак

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии столкнулась с совсем неожиданной проблемой, когда начала доставать из машины постиранные вещи. Внимание на историю обратило издание Metro.

Семейная пара задумала уборку в жилище, а первым делом они закинули вещи в стирку. Женщина подобрала нужное количество одежды, однако в ее планы вмешался муж. Каким-то образом мужчина закинул в стиральную машину упаковку салфеток.

В конце стирки вся одежда была в кусочках бумаги, что, конечно, не понравилось хозяйке дома. Вместе с советами юзеров сети жена смогла исправить ошибку мужа и придумала очень необычный лайфхак.

Согласно лайфхаку, испорченную одежду необходимо разделить на две порции, добавить как минимум по четыре таблетки аспирина в каждую из них и постирать каждую из частей отдельно в теплой воде. Женщина еще раз запустила стиральную машину. Жительница Австралии так и поступила, проверив действенный способ и доказав, что он работает. -0-