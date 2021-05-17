Осталось восемь жизней? Кот выпрыгнул из горящего здания и спокойно пошел по своим делам

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось запечатлеть жителям города Чикаго в США. Видео разместили на YouTube.

Люди стали свидетелями пожара, который вспыхнул на последнем этаже офисного здания. Все ждали пожарных, когда в окне показался кот. Животное, по всей видимости, искало выход из огненной ловушки и приняло для себя нелегкое решение.

В какой-то момент пушистик выпрыгнул из горящего здания. Разумеется, это вызвало испуг у очевидцев, но самое интересное произошло дальше. Кот спокойно приземлился на лапы и пошел дальше по своим делам. Этот момент впечатлил юзеров, которые начали гадать: у усатого осталось восемь жизней? -0-