Осторожно, слишком милое видео! Поросенок сладко спит на руках у хозяйки

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Таиланда разместила на YouTube очень трогательные кадры, которые очаровали пользователей сети.

Девушка отдыхала дома и тискала своего питомца - розового поросенка. Малыш, которого еще и одели в милую жилеточку, очень сладко уснул. Конечно, женщина не могла упустить этот момент и включила камеру. Затем она начала почесывать питомца, что просто не оставило шанса людям.

Поросенок с трудом просыпается и открывает свои большие глаза, которые вмиг пленили YouTube. Неудивительно, что получилось слишком милое видео, которое посмотрели огромное число раз. -0-