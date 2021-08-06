От "Бойни номер пять" Курта Воннегута до изысканного супа из белого шоколада: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Вспоминаем яркие ироничные цитаты из произведений Курта Воннегута, для кого из спортсменов Олимпиада в Токио стала далеко не первой в спортивной карьере, как взбодриться утром и настроиться на новый день, какие живописные пляжи набрали самое большое количество постов в Instagram и три несложных рецепта изысканных десертов для сладкоежек. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Необычный Воннегут: его личная "Бойня номер пять"

Из-за своих левых взглядов и легкого иронического стиля он был когда-то очень популярен в СССР, "стране развивающегося социализма". В ней вы не считались бы продвинутым интеллектуалом, если не прочитали "Сирены Титана", "Колыбели для кошки", "Завтрака для чемпионов" или "Бойни номер пять". К определенному жанру произведения Курта Воннегута, писателя, которому в следующем году исполнилось бы 100 лет, отнести трудно. Здесь и элементы научной фантастики, и острая социальная сатира, и черный юмор. Говорим о нашем герое, опираясь на яркие ироничные цитаты из его произведений.

Ветераны Олимпиад. Они участвовали в Играх 5 раз и даже чаще

Для 46-летней спортсменки из Узбекистана Оксаны Чусовитиной Олимпиада в Токио стала 8-й в карьере! Это особенно удивительно, учитывая, что она выступает в спортивной гимнастике. Впрочем, среди тех, кто приехал на Игры в Токио, есть немало спортсменов, для которых эти Игры стали далеко не первыми. Рассказываем о самых интересных из них.

Как взбодриться утром и настроиться на новый день. Десять советов

Сложно просыпаться каждый день бодрым и веселым. Поскольку вы не можете остановить наступление утра, то поработайте над созданием индивидуальной утренней программы действий. Она поможет не только взбодриться, но и подпитаться энергией, усилить мотивацию к работе и настроиться на продуктивный день. Советуем, какие полезные утренние привычки стоит попробовать.

От рая серфингистов до бухты Кораблекрушений. 5 самых красивых пляжей мира

Пляжи на тропических островах, а еще в Африке, Южной Америке, Австралии, Евразии – на планете Земля есть немало очень живописных уголков. Красивых мест и отчетов о путешествиях настолько много, что потеряться в удивительных пейзажах ничего не стоит. И тут пришли на помощь британцы, которые проанализировали 26 миллионов хэштегов в Instagram, так или иначе связанных с пляжами. Считали оригинально: сколько тематических постов в соцсети приходится на метр определенного пляжа. Выбрали те, которые набрали самое большое число.

Блюдо дня: теплый бри с клубничным соусом, суп из белого шоколада и запеканка с ягодами

Периодически необходимо баловать себя и своих близких чем-нибудь вкусненьким и необычным. Делимся тремя несложными рецептами изысканных десертов. Обещаем, результат превзойдет все ваши ожидания. Наслаждайтесь!

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Фото: @beltaplus.