От десяти любимых вещей Коко Шанель до самых вкусных блюд, приготовленных на гриле: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Каким нарядам законодательница моды Коко Шанель не изменяла годами, какие вещества в составе черники пойдут нам на пользу, а какие нанесут вред, жидкие обои: говорим о преимуществах и недостатках этого популярного вида отделки, самые модные принты для футболок в 2021 году и три рецепта простых блюд, которые вы без труда приготовите на гриле. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

10 любимых вещей Коко Шанель, не считая маленького черного платья

Легендарный дизайнер освободила женщин от корсетов и нарядила всех так же, как любила одеваться сама - в простые силуэты и классические формы. А еще сделала популярным черный цвет, который до Шанель считался исключительно траурным. Несмотря на то, что Коко не только создавала моду, но и следовала ей, в гардеробе самого знаменитого дизайнера XX века были особо любимые вещи, которым она не изменяла годами!

Любите чернику? Вот как она влияет на организм

Витамины и антиоксиданты, клетчатка, а также аллергены и тяжелые металлы - какие вещества в составе черники пойдут нам на пользу, а какие нанесут вред? Разбираемся подробно.

Жидкие обои: брать или не брать?

Сейчас на рынке стройматериалов особую популярность набирают жидкие обои - нечто среднее между декоративной штукатуркой и обычными аналогами. Внешне жидкие обои представляют собой сухую смесь, которую необходимо развести в воде, после чего полученная масса наносится шпателем на стены. Мы разобрались, какие у этого вида отделки есть преимущества и недостатки.

Самые модные принты для футболок в 2021 году

Футболки продолжают завоевывать все новые и новые позиции в мире моды. Еще бы - эта одежда не только очень удобна и практична, но и позволяет на всю катушку выразить индивидуальность. А все благодаря ярким, хулиганским или же просто красивым принтам. Мы подобрали несколько самых популярных в нынешнем сезоне.

Готовим блюда на гриле: брокколи, курица с ананасами и лосось

Сезон пикников на природе в самом разгаре. Но не у всех выдается возможность приготовить ароматные, пропитанные дымком блюда на огне. Есть выход - электрический гриль (готовить на котором можно и не выходя из дома). Сегодня делимся тремя простыми рецептами блюд, которые вы без труда приготовите на гриле любого вида или даже на обычной сковороде.

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Фото из открытых интернет-источников.