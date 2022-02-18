От достижений иконы фигурного катания Катарины Витт до простого рецепта итальянской поленты: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:52 Задержаны с поличным: в Гродненской области предприниматель дал взятку начальнику отдела местной организации Происшествия
13:51 МОК изучает вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпиадах Спорт
13:47 Доллар и евро на торгах 18 февраля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:42 В Гомеле водитель сбил трех пешеходов Происшествия
13:41 Савиных: с внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система Общество
13:37 В Жабинке открывается после реконструкции здание районного суда Регионы
13:28 Житель Мядельского района пытался дать взятку в $1 тыс. инспекторам ДПС Происшествия
13:28 Гомельчанин задержан за незаконный оборот наркотиков Происшествия
13:27 ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны Общество
13:23 Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете XXIV зимних Олимпийских игр Спорт
13:23 На ремонт и реконструкцию домов-интернатов Гродненской области в 2021 году затрачено более Br357 тыс. Регионы
13:19 Гуманитарная помощь от Беларуси будет передана сегодня Кубе Общество
13:16 Среди пассажиров загоревшегося парома в Ионическом море были граждане Беларуси Происшествия
13:12 В Житковичском районе при пожаре в хозпостройке погиб мужчина Происшествия
13:02 Литовский цугцванг: за 30 лет независимости Литва почти полностью разрушила свою экономику В мире
13:01 Замминистра транспорта и коммуникаций проведет 19 февраля прямую телефонную линию Общество
12:57 Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде Спорт
12:46 Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 17-е место в олимпийском масс-старте Спорт
12:41 Ананич: любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер Общество
12:34 Фильм о жизни и творчестве Михаила Финберга покажут 26 февраля Культура
12:34 Белорусский конькобежец Игнат Головатюк показал 2-й промежуточный результат на дистанции 1000 м Спорт
12:26 Глава МИД: экспорт белорусских товаров увеличился на 36,7%. Это наилучший результат с 2012 года Экономика
12:25 Бобруйчанка перевела виртуальному врачу из Лондона 11 тыс. евро и $4 тыс. Происшествия
12:25 Рогачук: все участки для голосования в Бресте готовы к референдуму Регионы
12:17 ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара" Культура
12:16 Предприятия "Беллегпрома" в 2021 году увеличили экспорт продукции почти на 20% Экономика
12:15 На "Союзной решимости" отработают проведение контратак с боевой стрельбой Общество
12:03 Макей: угрозу национальной безопасности Беларуси создало наращивание военного присутствия вблизи западных границ Политика
12:01 Гражданка Литвы задержана за незаконное пересечение белорусско-литовской границы Происшествия
12:01 Анна Сола о самочувствии в масс-старте: могла пробежать еще несколько кругов Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
18 февраля 2022, 13:00

От достижений иконы фигурного катания Катарины Витт до простого рецепта итальянской поленты: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как складывался путь к славе иконы фигурного катания Катарины Витт и чем она занимается после ухода из спорта, что такое пескетарианство: модная система питания или мировоззрение, чем незаменима капуста брокколи в ежедневном рационе, какие оригинальные способы применения средства для мытья посуды могут вам пригодиться и как приготовить итальянскую поленту с томатным рагу. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Тренер обзывала коровой, а она дважды привезла золото Олимпиады. История Катарины Витт

В 80-е годы Катарина Витт была иконой фигурного катания. Специалисты приходили в восторг от ее техники и артистичности, а простые любители спорта не уставали восхищаться шикарной внешностью и утонченностью немки. Фигуристка из ГДР была настолько хороша, что Time назвала ее "самым красивым лицом социализма", а Playboy 10 лет гонялся за ней с уговорами на эротическую фотосессию. При этом Витт может похвастаться серьезной кипой достижений: двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Рассказываем, как складывался путь Катарины к славе и чем она занимается после ухода из спорта.

Что такое пескетарианство? Преимущества, недостатки, рацион

Пескетарианство - это одна из разновидностей вегетарианского питания, когда из рациона исключают мясо теплокровных животных, но оставляют рыбу и морепродукты. По статистическим данным, его придерживается его около 5% населения планеты! А в США существует даже национальный пескетарианский месяц - октябрь. Надо заметить, что многие люди, на протяжении длительного времени питаются по такой системе, даже не подозревая, что являются пескетарианцами! Давайте разбираться в особенностях этой модной системы питания или, скорее, образа жизни, или даже мировоззрения.

Любите капусту брокколи? Вот как она влияет на организм

Брокколи (или спаржевая капуста) - яркий представитель крестоцветных овощей, прародитель цветной капусты, пришедший к нам из стран Средиземноморья. Пикантный сладковатый вкус культуры, низкая калорийность при высоком содержании витаминов, минералов и антиоксидантов - все говорит о пользе для здоровья человека, объясняя наличие многомиллионной армии поклонников и гурманов. Сегодня говорим о брокколи: ее питательной ценности, пользе, рисках потребления и рецептах.

Три оригинальных способа использовать жидкость для мытья посуды. И они работают!

Несмотря на то, что на этикетке написано "для посуды", моющее средство отчищает и жир с плиты, и пятна со стекла, и даже неплохо моет руки вместо мыла. Некоторые добавляют пару капель в ведро с водой, чтобы хорошенько оттереть пол. Мы нашли еще три способа применения моющего - надеемся, пригодится и вам.

Блюдо дня: итальянская полента с томатным рагу.

Полента - это очень густая каша из кукурузной муки, аналог мамалыги. Блюдо пришло к нам из итальянской кухни, где пользуется неимоверной популярностью, но также оно имеет немало поклонников среди местных гурманов. Давайте и мы попробуем приготовить поленту - должен получиться гастрономический шедевр!

Читайте только хорошие новости на БЕЛТА+.

Изображения: @BeltaPlus.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
питание спорт
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из архива В ООН назвали главные неблагоприятные явления для человечества
Фото The Sun Девушка из-за лени не мыла голову шампунем более двух лет - что из этого вышло?
Фото из архива Специалист назвал тяжелые последствия легкого течения омикрон-штамма коронавируса
Скриншот из видео Кот из США любуется рыбками под водой, при этом не ныряя - удивительные кадры!
Фото Tokkoro Песик проведал свою хозяйку и очаровал всех вокруг (Видео)
Скриншот из видео Знакомство кота с автоматическим дозатором для мыла повеселило сеть, но не хозяйку питомца (Видео)
Главное
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Макей: беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год
Профессор рассказала о симптомах COVID-19 в зависимости от возраста ребенка
Собрались в путешествие? ТОП-3 причин взять с собой карточку "Мировую" или "Мировую Black"
Топ-новости
Лукашенко: творчество Савицкого обогатило современную культуру и навсегда вошло в историю независимой Беларуси
Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 21 февраля в связи с референдумом
Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении
Глава МИД: экспорт белорусских товаров увеличился на 36,7%. Это наилучший результат с 2012 года
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде
Савиных: с внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система
Предприятия "Беллегпрома" в 2021 году увеличили экспорт продукции почти на 20%
ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны
Среди пассажиров загоревшегося парома в Ионическом море были граждане Беларуси
Гуманитарная помощь от Беларуси будет передана сегодня Кубе
Ананич: любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер
Профессор: инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток
На "Союзной решимости" отработают проведение контратак с боевой стрельбой
Нацбанк расширил возможности для получения кредитных отчетов
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.