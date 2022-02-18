От достижений иконы фигурного катания Катарины Витт до простого рецепта итальянской поленты: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как складывался путь к славе иконы фигурного катания Катарины Витт и чем она занимается после ухода из спорта, что такое пескетарианство: модная система питания или мировоззрение, чем незаменима капуста брокколи в ежедневном рационе, какие оригинальные способы применения средства для мытья посуды могут вам пригодиться и как приготовить итальянскую поленту с томатным рагу. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Тренер обзывала коровой, а она дважды привезла золото Олимпиады. История Катарины Витт

В 80-е годы Катарина Витт была иконой фигурного катания. Специалисты приходили в восторг от ее техники и артистичности, а простые любители спорта не уставали восхищаться шикарной внешностью и утонченностью немки. Фигуристка из ГДР была настолько хороша, что Time назвала ее "самым красивым лицом социализма", а Playboy 10 лет гонялся за ней с уговорами на эротическую фотосессию. При этом Витт может похвастаться серьезной кипой достижений: двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Рассказываем, как складывался путь Катарины к славе и чем она занимается после ухода из спорта.

Что такое пескетарианство? Преимущества, недостатки, рацион

Пескетарианство - это одна из разновидностей вегетарианского питания, когда из рациона исключают мясо теплокровных животных, но оставляют рыбу и морепродукты. По статистическим данным, его придерживается его около 5% населения планеты! А в США существует даже национальный пескетарианский месяц - октябрь. Надо заметить, что многие люди, на протяжении длительного времени питаются по такой системе, даже не подозревая, что являются пескетарианцами! Давайте разбираться в особенностях этой модной системы питания или, скорее, образа жизни, или даже мировоззрения.

Любите капусту брокколи? Вот как она влияет на организм

Брокколи (или спаржевая капуста) - яркий представитель крестоцветных овощей, прародитель цветной капусты, пришедший к нам из стран Средиземноморья. Пикантный сладковатый вкус культуры, низкая калорийность при высоком содержании витаминов, минералов и антиоксидантов - все говорит о пользе для здоровья человека, объясняя наличие многомиллионной армии поклонников и гурманов. Сегодня говорим о брокколи: ее питательной ценности, пользе, рисках потребления и рецептах.

Три оригинальных способа использовать жидкость для мытья посуды. И они работают!

Несмотря на то, что на этикетке написано "для посуды", моющее средство отчищает и жир с плиты, и пятна со стекла, и даже неплохо моет руки вместо мыла. Некоторые добавляют пару капель в ведро с водой, чтобы хорошенько оттереть пол. Мы нашли еще три способа применения моющего - надеемся, пригодится и вам.

Блюдо дня: итальянская полента с томатным рагу.

Полента - это очень густая каша из кукурузной муки, аналог мамалыги. Блюдо пришло к нам из итальянской кухни, где пользуется неимоверной популярностью, но также оно имеет немало поклонников среди местных гурманов. Давайте и мы попробуем приготовить поленту - должен получиться гастрономический шедевр!

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Изображения: @BeltaPlus.