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10 декабря 2021, 13:00

От интригующей и эпатажной Мэрилин Монро, до кролика с белыми грибами, томленного в белом вине: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Какой на самом деле была жизнь киноактрисы, модели и одного их главных секс-символов минувшего столетия Мэрилин Монро, что такое витамин D, почему он важен, как его правильно употреблять, чтобы не навредить себе и действительно ли витамин D помогает во время коронавируса, чем незаменим гранат в ежедневном рационе, как украсить квартиру к Новому году и не разориться и как приготовить кролика с белыми грибами, томленного в белом вине и йогурте. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Работала на военном заводе и не умела готовить. Какой на самом деле была Мэрилин Монро?

Жизнь киноактрисы, модели и одного их главных секс-символов минувшего столетия Мэрилин Монро была короткой - всего 36 лет. Несмотря на это, ее образ до сих пор считается одним из самых ярких. Актриса была интригующей и эпатажной: дерзкие высказывания, громкие романы и полная неустроенность личной жизни. Чем еще запомнилась Мэрилин?

Полезный, но в меру. Витамин D: свойства, источники, правила употребления и COVID-19

Зимой витамин D пользуется особой популярностью, ведь в пасмурный период года многие испытывают его дефицит. Во времена пандемии возникло множество мифов об употреблении витаминов D и C для лечения и профилактикой COVID-19. Мы уже писали о полезных свойствах витамина С, теперь решили разобраться, что же такое витамин D, почему он важен, как его правильно употреблять, чтобы не навредить себе и действительно ли витамин D помогает во время коронавируса.

Любите гранат? Вот как он влияет на организм

Гранат (в переводе с латыни "зернистый") - фрукт родом из Средней Азии, покоряющий насыщенным кисло-сладким вкусом с терпкими нотками, удивительным внутренним строением, а также страстными оттенками красного цвета. В древности его называли карфагенским или пуническим яблоком (принимая во внимание некоторое сходство фруктов по цвету и форме) и считали средством от бесплодия. Гранат - ценнейший источник витаминов, антиоксидантов и минералов. Ярко-красный пигмент, содержащийся в цветках гранатового дерева, служит сырьем для получения красителей, из кожуры и белой внутренней мякоти получают лекарственные отвары и настои для домашней медицины. Этот фрукт гармонично сочетается как с солеными, так и сладкими блюдами. Разбираемся, чем же незаменим гранат в ежедневном рационе.

Как украсить квартиру к Новому году и не разориться?

До Нового года остается меньше месяца, а это значит, что уже пора придавать своей квартире праздничный вид. Правда, одной елкой и гирляндой новогодний антураж не создашь, поэтому рассказываем, чем еще можно украсить, на что сделать акцент и как все правильно оформить, при этом, не растратив баснословных сумм.

Новогоднее меню: кролик с белыми грибами, томленный в белом вине и йогурте

Рождественские праздники всегда ассоциируются не только с елкой, серпантином и огоньками, но и богатым угощениями столом: запеченное мясо или рыба, разнообразие салатов и закусок, десертов и напитков - это незыблемая праздничная традиция - вкусно, но не всегда полезно. От жирной, жареной, соленой или сладкой пищи страдает не только наша фигура, но и внутренние органы - желудок, поджелудочная железа и даже сердце. Однако выход есть! Вместо того чтобы жарить белковые продукты на горячей сковороде в масле, лучше их запекать или тушить. Сегодня делимся рецептом диетического блюда из кролика - вы получите удивительный вкус, а также абсолютно здоровое и нежное мясо.

За них вам точно не будет стыдно перед гостями!

Читайте только хорошие новости на БЕЛТА+.

Изображения: @BeltaPlus.

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