От истории шоколада, кормившего целую армию до рецепта конвертиков из лаваша с тунцом: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Кто из великих людей плохо учился в школе, какой знаменитый шоколадный батончик кормил целую армию, побывал в Антарктиде и на Луне, как правильно дышать, чтобы быстро заснуть и снять стресс, как кукуруза влияет на организм и как приготовить конвертики из лаваша с тунцом за 15 минут. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Черчилль, Эдисон и Циолковский. Кто из великих людей плохо учился в школе

Повсеместно успехи в школе связывают с успехами в будущей взрослой жизни. Впрочем, как показывает история, немало знаменитых ученых и успешных людей учились в школе из рук вон плохо. Рассказываем о самых известных из них.

Невкусный батончик. История шоколада, кормившего целую армию

Если судьба занесет вас в Центр военной истории армии США, что находится в Вашингтоне, округ Колумбия, США, то, возможно, экскурсовод подведет вас к витрине, в которой за стеклом хранится обычная плитка шоколада из шести светло-коричневых кубиков. Возможно, что тот же экскурсовод с гордостью расскажет о том, что это уникальный шоколад, гордость американской нации. Ведь объемы его промышленного производства к концу 1945 года составляли около 24 миллионов шоколадок в неделю. Позже подсчитали, что всего между 1940 и 1945 годами было произведено более трех миллиардов единиц этой сладкой и полезной продукции. Ели ее солдаты армии США, сражавшиеся в Европе и на Тихом океане, она побывала в Антарктиде и на Луне. Речь пойдет о знаменитом полевом рационе Д (Field Ration D) производства компании «Херши» (Hershey Company).

Альтернатива медитации. Как правильно дышать, чтобы быстро заснуть и снять стресс

Иногда трудно заснуть из-за обилия эмоций. Медитация помогает расслабиться, но есть другой способ успокоить поток мыслей в голове - дыхательные упражнения. Они способны усмирить нервную систему, уменьшить стресс и улучшить сон. Рассказываем о пользе дыхательных упражнений.

Любите кукурузу? Вот как она влияет на организм

Кукуруза - крахмалистый овощ семейства злаковых, среди главных преимуществ которого - высокое содержание питательных веществ, в частности витаминов группы В, клетчатки и белков. Однако исследования показывают, что существуют риски ее потребления. Разбираемся в питательных свойствах "царицы полей" в ежедневном рационе.

Блюдо дня: конвертики из лаваша с тунцом

Мы выбрали простой проверенный рецепт, поэтому с уверенностью можем сказать, что всего за 15 минут у вас получится очень вкусный и сытный завтрак. Предлагаем убедиться на собственном опыте. Приятного аппетита!

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Фото: @beltaplus.