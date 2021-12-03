От малоизвестных фактов из жизни Александра Градского, до быстрых рецептов изысканных новогодних закусок: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Кем был талантливый музыкант и неординарный человек Александр Градский, какие необычные истории случались в творческой жизни знаменитого писателя-фантаста Нила Геймана, как правильно и здорово встретить Новый год, а время на восстановление организма после праздников значительно сократить, чем незаменима хурма в ежедневном рационе и как приготовить изысканные итальянские закуски для праздничного новогоднего стола - три быстрых рецепта. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Отец русского рока. Факты об Александре Градском, которые вы могли не знать

28 ноября не стало Александра Градского. Певец и композитор скоропостижно скончался на 73-м году жизни в больнице. Поводом для госпитализации стало подозрение на инсульт. Как сообщают СМИ, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Кем был этот неординарный человек, про которого говорили или восторженно, или плохо? Девять фактов, которые вы могли не знать.

Купил свою же книгу за 800 долларов. Пять классных историй про Нила Геймана

Еще в детстве наш герой отличался от своих сверстников. В четыре года, когда большинство малышей увлеченно играли с конструкторами Lego и оловянными солдатиками, маленький Нил Гейман взахлеб зачитывался "Хоббитом" Джона Толкина, "Хрониками Нарнии" Клайва Стейплза Льюиса, "Алисой в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и другими книгами, на страницах которых жили феи и эльфы, гоблины и могущественные волшебники. Говорим о творчестве одного из самых самобытных писателей-фантастов современности.

Как правильно и здорово встретить Новый год. Советы диетолога

Традиционный новогодний стол современной хозяйки - это множество вкусных, но не всегда полезных блюд: жирное мясо, море холодца, реки алкоголя, горы тортов и салатов. Мы садимся за стол 31 декабря, а празднование нередко продолжается до 7 января с небольшими перерывами на отдых и сон. Единственной физической активностью в этот период обычно бывают перебежки от одних гостей к другим. Вместе с диетологом рассказываем, как сделать новогодний стол здоровым и вкусным, а время на постпраздничное восстановление организма значительно сократить.

Любите хурму? Вот как она влияет на организм

Уже в октябре на прилавках магазинов появляются яркие оранжевые плоды хурмы. Созревшая в конце осени, она может оставаться на деревьях до глубоких зимних заморозков. Чем ближе к морозам, тем больше выбор разных сортов: шароны, корольки, каки. Какой бы вид вы ни выбрали, главное, чтобы плод был сладким и не слишком вязким. Хурма пользуется большой популярностью не только благодаря своим замечательным вкусовым качествам, но и из-за множества полезных свойств, способных улучшить здоровье. Разбираемся, чем же незаменима эта ягода в ежедневном рационе.

Новогоднее меню: сырные шарики с орехами, кростини с горгонзолой и спаржа с прошутто

Празднование Нового года должно доставлять радость, а не чувство вины за то, что у вас на столе недостаточно блюд или нет классического салата оливье. Если простоять на кухне с самого утра и до вечера, выготавливая сложные угощения, единственным желанием за новогодним столом будет не весело провести время с близкими, а поскорее лечь спать. Итак, делимся рецептами вкусных новогодних закусок, которые вы сможете очень быстро приготовить буквально в последние минуты уходящего года. За них вам точно не будет стыдно перед гостями!

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Изображения: @BeltaPlus