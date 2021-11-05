От триумфа великого легкоатлета Джесси Оуэнса, до простого рецепта салата с хурмой и гранатом: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Чем запомнился великий американский легкоатлет Джесси Оуэнс, гликемический индекс и нагрузка: что это и как они влияют на здоровье, как правильно добавить картофель в рацион, чтобы получить только пользу, какие виды транспорта удивят вас своей оригинальностью и как приготовить витаминный салат-калейдоскоп с хурмой и гранатом. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Унизил Гитлера, бегал против лошадей и курил. Чем запомнился великий атлет Джесси Оуэнс

Джесси Оуэнс - знаменитый американский легкоатлет с непростой, но запоминающейся судьбой. Уже в 22 года чернокожий паренек из Алабамы за 45 минут установил 5 мировых рекордов, а один еще и повторил. А через год, на Олимпийских играх в Берлине, стал четырехкратным чемпионом (в беге на 100 и 200 метров, эстафете 4х100 метров и прыжках в длину), посрамив теорию Адольфа Гитлера о превосходстве арийской расы. Однако после такого триумфа Джесси завязал с профессиональным спортом и был вынужден чуть ли не побираться. Рассказываем о жизненных перипетиях великого спортсмена.

Гликемический индекс и нагрузка: что это и как они влияют на здоровье. Польза ГИ-диеты

Продукты с высоким содержанием простых углеводов и низким содержанием клетчатки оказывают негативное влияние на вес, аппетит и уровень холестерина, а также способствуют резким скачкам уровня сахара в крови. Чтобы понять, как углеводный продукт влияет на организм, следует знать его гликемический индекс и гликемическую нагрузку. Рассказываем о важности этих показателей и пользе диеты на их базе.

Любите картофель? Вот как он влияет на организм

Согласно рекомендациям ВОЗ, здоровый рацион предполагает потребление 400 г овощей в день. Исключение - крахмалистые овощи, а именно, картофель, о котором сегодня и пойдет речь. Однако диетологи уверяют, что совсем отказываться от этого продукта не следует (да это и нереально, учитывая его лидирующую позицию на огородах миллионов дачников, а также в рационе каждого белоруса). Ведь картофель полезен для здоровья: обладает высокой питательной ценностью и содержит необходимые организму витамины, антиоксиданты и клетчатку. Главный вопрос - когда, сколько и как его нужно потреблять. Разбираемся, как правильно добавить картофель в рацион, чтобы получить только пользу.

В санях по асфальту или на мотоцикле по железке? Эти виды транспорта вас удивят. Часть 3

Когда вы хотите куда-то добраться, о чем вы подумаете в первую очередь: об автобусе или о своей машине? Где-то удобнее прогуляться пешком, где-то - подъехать на трамвае или такси. Но есть страны, где обычными считаются очень оригинальные для нас виды транспорта, в которых строит проехаться только для того, чтобы узнать, каково это. Вот некоторые из них.

Блюдо дня: салат-калейдоскоп с хурмой и гранатом

Хурму - заморский яркий плод с терпким вяжущим вкусом - обычно употребляют в сыром виде, однако он гармонично сочетается с солеными и сладкими ингредиентами блюд, например, с мясом и птицей, а также прекрасно "дружит" с разнообразными овощами, фруктами и специями. Попробуйте приготовить яркий и полезный салат с необычным сочетанием вкусов по рецепту БЕЛТА+ хотя бы из любопытства. Калейдоскоп цветов и вкусов в тарелке непременно вас порадует!

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Изображения: @BeltaPlus.