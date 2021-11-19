От удивительных фактов биографии Маргарет Тэтчер, до рецепта полезного перекуса из запеченных овощей с орехами и клюквой: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Какие удивительные факты таит биография "Железной леди" Маргарет Тэтчер, как улучшить настроение с помощью еды с наступлением зимнего сезона, чем незаменима айва в ежедневном рационе, на что стоит обратить внимание новичку при выборе машины, чтобы долгожданная покупка не превратилась в головную боль и как приготовить полезные перекус - запеченные овощи с орехами и клюквой. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Старалась готовить сама и считалась модницей. Семь необычных фактов о Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер оставила значимый след не только в британской, но и мировой истории. Ее жесткий стиль руководства, несмотря на довольно мягкие личностные качества, был многим не по нраву. Но именно благодаря твердости характера ей удалось привнести немало полезного в развитие Великобритании. "Железная леди" (так неофициально называли Тэтчер) стала настоящим символом ХХ века. И в ее биографии есть немало удивительных фактов.

Сварите чашку горячего какао! Как улучшить настроение с помощью еды. Советы психолога

Есть множество положительных аспектов осени и зимы: разноцветные листья, блюда из тыквы, яблок и пряностей, рождественские украшения и семейные встречи. Однако когда за окном становится холоднее и небо хмурится, у человека может возникнуть внутренняя подавленность и ухудшение настроения. Чтобы побороть это чувство, попробуйте приготовить блюда из продуктов, потенциально улучшающих настроение.

Любите айву? Вот как она влияет на организм

Айва – терпкая родственница яблока и груши – в Древней Греции и Риме была символом плодородия и любви (влюбленные люди дарили друг другу плоды айвы, чтобы выразить свои чувства). Фрукт богат антиоксидантами, защищающими организм от хронических заболеваний и уменьшающими воспаление. Кроме того, айва является ценным источником витаминов С, В1, В6, а также минералов, среди которых железо, медь, калий и магний. Сегодня ее широко используют в традиционной медицине и кулинарии. Это главный ароматный ингредиент осенних джемов и соков. Разбираемся, в чем польза этого осеннего фрукта для здоровья и как добавить его в рацион.

Как выбрать машину? Пять вопросов, которые помогут определиться новичку

Получив водительские права, первым делом человек задумывается о покупке автомобиля. Хочется подобрать максимально подходящую и комфортную машину, ездить в которой будет одно удовольствие. У новичка сразу же появляется много вопросов: на что стоит обратить внимание, чтобы долгожданная покупка не превратилась в головную боль? Попробуем найти ответы на самые распространенные из них.

Блюдо дня: запеченные овощи с орехами и клюквой

Делимся простым рецептом полезного перекуса. Витаминный "заряд" для тех, кто заботится о фигуре и ценит свое время!

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Изображения: @BeltaPlus.