Отпечаток пальца давностью 5 тыс. лет обнаружили в Великобритании

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шотландские археологи обнаружили на Оркнейских островах отпечаток пальца давностью около 5 тыс. лет, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Отпечаток заметил археолог Рой Тауэрс, который исследовал стоянку на мысу Бродгара. След остался на черепке древней глиняной посуды. Чтобы удостовериться, является ли он точно отпечатком пальца, ученые сделали несколько снимков с разных углов. После этого программа на основе фотографий создала детализированную модель объекта, которую можно освещать со всех сторон и внимательно рассматривать на экране. На полученных изображениях часто видны детали поверхности, невидимые при обычном осмотре.

Археологи надеются, что данные анализа отпечатка пальца в дальнейшем позволят определить пол и возраст гончара.-0-