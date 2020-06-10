Отцы устроили в Reddit флешмоб, сравнив на фото себя и сыновей в одном возрасте

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети можно увидеть множество интересных семейных снимков, которые повторяют спустя десятки лет, однако отцы с Reddit пошли дальше и устроили флешмоб.

Мужчины решили подтвердить фразу – "Весь в отца!" и показали фотографии себя и своих сыновей, сделанные в одном возрасте. Отцы еще повторили одежду со старых фото, что только прибавило сходства малышам со своими родителями.

Пользователи сети восхитились увиденным и отметили, что на фотографиях можно наглядно увидеть, что "яблоко от яблони недалеко падает". Снимки быстро стали вирусными и собрали множество самых разнообразных комментариев. -0-

Фото Reddit