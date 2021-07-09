Отвисает! Попугай повеселил сеть, когда нашел совсем необычное место для отдыха (Видео)

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из ЮАР поделился на YouTube забавным роликом, который привлек внимание юзеров.

Парень рассказал в подписи к видео, что вместе с ним живет попугай по кличке Киви. Человек нашел птицу на улице, когда той было всего два месяца. Мужчина помог пернатому выжить и приютил у себя, что помогло через пару лет создать между ними крепкую связь.

Попугай всячески благодарен жителю ЮАР за спасение, а также уже давно перестал стесняться человека. Теперь Киви отдыхает в совсем необычном месте и позе. Поэтому все чаще можно заметить, как птица висит вниз головой на ноге мужчины. Животное любит дурачиться, а парню только в радость делать забавные видео.

Неудивительно, что пользователи повеселились от души, а также отметили в комментариях, что попугай просто отвисает! -0-