Овца застряла в траншее, но слишком обрадовалась освобождению - ее снова пришлось доставать (Видео)

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появились уморительные кадры, которые собрали за непродолжительное время более 28 миллионов просмотров.

Милая овечка проходила мимо траншеи и провалилась в нее. Животное серьезно застряло, но благодаря очевидцам смогла оказаться на свободе. Впрочем, ее счастье продлилось недолго.

Yo en la vida. pic.twitter.com/45QYhU670w — Victoriano Aizpurú (@urupzia) April 17, 2021

Овца слишком сильно обрадовалась освобождению и принялась скакать. Всего спустя четыре секунды она вновь оказалась в ловушке. Ее снова пришлось доставать. Этот момент повеселили сеть, а многие ответили, что ничего смешнее давно не видели. -0-