Памела Андерсон в одной рубашке призвала носить маски

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый пост и восхитила сеть.

В кадре запечатлена звезда, которая примерила только рубашку на голое тело и защитную маску. Таким способом знаменитость призвала людей соблюдать масочный режим и беречь свое здоровье. Разумеется, кадр Памелы Андерсон не остался без внимания юзеров, которые поддержали стремление фотомодели, а также отметили ее красоту в множестве восхищенных комментариев.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид женщины, однако это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков. -0-