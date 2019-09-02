Памятник Железному человеку появился в Италии

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городке Форте-деи-Марме установили скульптуру популярного героя из киновселенной Marvel, сообщает издание
Автор работы Даниэль Бассо создал памятник Тони Старку, более известному как Железный человек. Таким способом скульптор решил почтить память киногероя после смерти в фильме "Мстители:Финал".
Необычная статуя получила название "Человек из стали". Она достигает в высоту четырех метров, а на постаменте установлена табличка с надписью.
Слова на ней объясняют, что именно вдохновило скульптора на создание такой работы: "Мы чествуем Тони Старка как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за идеалы, в которые он верил, напоминая нам, что мы все - протагонисты нашего времени, что будущее человечества зависит от наших решений и что все мы должны быть героями". -0-