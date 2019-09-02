Памятник Железному человеку появился в Италии

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городке Форте-деи-Марме установили скульптуру популярного героя из киновселенной Marvel, сообщает издание Toscana Today .

Автор работы Даниэль Бассо создал памятник Тони Старку, более известному как Железный человек. Таким способом скульптор решил почтить память киногероя после смерти в фильме "Мстители:Финал".

Необычная статуя получила название "Человек из стали". Она достигает в высоту четырех метров, а на постаменте установлена табличка с надписью.

Слова на ней объясняют, что именно вдохновило скульптора на создание такой работы: "Мы чествуем Тони Старка как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за идеалы, в которые он верил, напоминая нам, что мы все - протагонисты нашего времени, что будущее человечества зависит от наших решений и что все мы должны быть героями". -0-