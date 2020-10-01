Парень хотел сфотографировать авто, но машина решила искупаться - фото

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели из США опубликовали в Facebook забавную историю, которая приключилась с одним из местных жителей. Об этом сообщает KUTV.

Инцидент произошел на берегу водохранилища Дир-Крики в штате Юта. Американец нашел живописное место и захотел сфотографировать свою машину. Он припарковался и забрался на пандус, чтобы выбрать ракурс получше. Пока он решал вопрос с композицией снимка - все пошло не по плану.

Машина решила искупаться, а, точнее, парень смотрел через фотоаппарат, как его транспорт медленно скатывается прямо в воду. Через несколько секунд авто уже было полностью под водой, поэтому американец вызвал спасателей. К счастью, никто не пострадал, а юзеры сети уже отметили, что этот случай можно занести в список самых забавных и неудачных событий города. -0-