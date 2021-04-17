Парень раскрыл прием ФБР, позволяющий заставить любого сказать - Да!

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Новой Зеландии недавно разместил в TikTok ролик и рассказал небольшой секрет, который он узнал от агента ФБР. Внимание на кадры обратило издание Mirror.

Мужчина по имени Дэвид Руни часто делится всякими лайфхаками, однако этот больше остальных заинтересовал пользователей. Блогер узнал один простой и очень действенный метод, который позволяет заставить любого человека ответить да на любой вопрос.

По словам парня, необходимо своему собеседнику задать три вопроса, на которые он даст утвердительный ответ. После этого можно задавать четвертый и, скорее всего, человек на него тоже скажет да. Разумеется, стопроцентной вероятности нет, однако большинство юзеров уверены, что это работает. Другие же написали в комментариях, что возьмут способ на вооружение. -0-