Парень скрывал девять месяцев, что будет отцом, а первая реакция семьи на ребенка стала вирусной (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Зак и его девушка Аманда Макшейн в начале 2020 года узнали, что станут родителями. Любой захотел бы поделиться этой радостной новостью, но пара решила действовать поинтереснее. Видео они поделились в TikTok.

Девять месяцев они скрывали беременность и не рассказывали бабушке с дедушкой такие прекрасные новости. Благо, пандемия была весомым аргументом, чтобы не видеться со старшим поколением семьи.

На Рождество пара все же решила сделать признание. Молодой человек взял новорожденного ребенка, а девушка включила камеру, чтобы записать реакцию. Дедушка сначала подумал, что Зак где-то украл ребенка, но после выяснилось, что он его. После этого реакция бабушки на нового внука принесла кадрам более 21 млн просмотров. -0-