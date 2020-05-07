Парень во время карантина нашел у себя дома секретный тоннель

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джейк Браун из британского Дэвона отправился на карантин в свой дом, который он купил несколько недель назад, и нашел секретный тоннель, сообщает Lad Bible.

В один день британец спустился в подвал и с любопытством изучал стены. Он заметил, что на одной из них поверхность неровная, а кирпичная кладка не совпадает с домом. Тогда он взял дрель и сделал несколько дырок для изучения.

Выяснилось, что за кирпичом пустота, и тогда Джейк разобрал его, чтобы можно было пройти. Оказалось, что за стеной располагается целая пещера глубиной пять и высотой два метра. Новый хозяин дома был удивлен такой необычной находке. Среди строительного мусора парень нашел банки краски из 50-х годов прошлого века и бутылку вина, датирующуюся началом 20 века.

Фото LadBible

Знакомый историк Джейка Брауна просветил его, что ранее местные жители в этой области создавали у себя под домами пространство, которое позже превращалось в кладовые, винные погреба, места для выращивания грибов и другого. По находкам и состоянию помещения удалось выяснить, что подвал замуровали в 1964 году. -0-