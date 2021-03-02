Парикмахер сделал собаке окрас в "космическом" стиле (Фото)

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычный немецкий дог несколько лет экспериментирует с внешним видом, однако последнее преображение сделало его звездой. Все дело в его хозяйке из США.
Девушка работает парикмахером для собак и любит экспериментировать. Однажды она решила кардинально сменить имидж своего песика по кличке Эхо. Для этого хозяйка взяла красители, безвредные для животных, и закрасила белые пятна на шерсти песика.
Так продолжалось несколько лет, пока последнее преображение не сделало собаку звездой соцсетей. Девушка взяла краску с оттенками синего и фиолетового. Это решение принесло неожиданный результат, ведь Эхо получил "космический" стиль.
Окрас собачки преобразился кардинально и стал больше напоминать пришельца с другой планеты. Разумеется, это привлекает внимание прохожих и зевак, у которых возникает множество вопросов. Впрочем, девушка уже знает как на это отвечать: "Это естественная окраска?" Я всегда отвечаю: "Ну конечно, это галактический дог!"-0-