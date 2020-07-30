Парочка придумала оригинальную месть шумным соседям сверху - видео

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь сети опубликовал в Twitter кадры, которые впечатлили и развеселили юзеров.

Парочка придумала изощренный способ отомстить соседям сверху. У девушки и парня кончилось терпение, поэтому они решили прибегнуть к кардинальному методу. Для этого автор ролика взял свою избранницу на руки вниз головой и пошел по комнате, пока его девушка со всей силы топала ногами по потолку.

My girlfriend and I are tired of the neighbors stomping their feet upstairs. pic.twitter.com/BAVbYcab9q — Laugh & RT (@da_meme_dealer) July 27, 2020

Парочка устала от шумных соседей и таким способом решили отомстить. Помимо всего прочего, после публикации кадры очень популярными, которые за несколько дней посмотрели более 6,5 миллионов раз. Также юзеры посочувствовали парню с девушкой и восхитились их креативом. -0-