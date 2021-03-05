Пауки "закрутили" Анапу в белую паутину (Видео)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немного жуткое явление произошло в Анапе минувшей ночью. Кадрами местные жители делятся в соцсетях.

Горожане проснулись с утра и обнаружили, что в их городе произошло нашествие пауков. Неоднозначное явление напугало людей, однако эксперты заверили жителей, что опасности нет.

Оказалось, что пауки "закрутили" весь город в белую паутину. Все деревья, кусты и постройки оказались под "сетью". Кадры впечатляют, а эксперты отмечают, что причиной всему раннее потепление и влажность. Никакой опасности для горожан нет, а вот кадры набирают популярность в сети. -0-