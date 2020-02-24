Павел Прилучный сбросил 20 кг для новой роли и не останавливается на достигнутом

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для новой роли узника немецкого концлагеря актер сбросил уже 20 килограммов и продолжает худеть. Актеру для съемок в фильме при росте 180 сантиметров предстоит сбросить вес до 39 килограммов. Именно столько весил его герой в момент побега из немецкого концлагеря.

Прилучный снимается в картине о подвиге легендарного летчика Михаила Девятаева. Видео со съемок фильма появилось на странице Павла в Instagram.

Актер рассказал о постоянном чувстве голода и холода на морозе и ветру. Но с его слов, все это помогает ему вжиться в образ.

"Герой сложный - это человек, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль, буду рассказывать о новостях со съемочной площадки", - написал артист.-0-