Пес-садовод повеселил юзеров - всем бы такого помощника!

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень из США запечатлел на видео любопытный момент, который развеселил и умилил сеть.

Житель штата Вашингтон записал своего полуторагодовалого песика по кличке Самсон, который помогает женщине. Есть собаки поводыри, а на YouTube показали пса-садовода. Жительница США садила розы перед своим домом, а собака решила помочь.

Питомец активно лапами выкапывает ямку, а после утрамбовывает землю, пока хозяйка сидит без дела. Момент повеселил юзеров, а многие отметили, что такого помощника надо обязательно похвалить. -0-