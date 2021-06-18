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Калейдоскоп
18 июня 2021, 04:40

Пес-садовод повеселил юзеров - всем бы такого помощника!

Скриншот из видео
Скриншот из видео

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень из США запечатлел на видео любопытный момент, который развеселил и умилил сеть.

Житель штата Вашингтон записал своего полуторагодовалого песика по кличке Самсон, который помогает женщине. Есть собаки поводыри, а на YouTube показали пса-садовода. Жительница США садила розы перед своим домом, а собака решила помочь.

Питомец активно лапами выкапывает ямку, а после утрамбовывает землю, пока хозяйка сидит без дела. Момент повеселил юзеров, а многие отметили, что такого помощника надо обязательно похвалить. -0-

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Теги
видео животные интернет развлечения садоводство социальные сети США
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