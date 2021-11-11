Песик Оскар обожает снег и умеет развлекаться – забавное видео!

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно семья из Норвегии отправилась на горку, а все происходящее записала на камеру. Кадры опубликовали на YouTube.

Вместе с людьми за снежными развлечениями отправился и их большой пес по кличке Оскар. Собака обожает зимние забавы, поэтому в самый разгар веселья принялась развлекаться лучше всех.

В какой-то момент собака ложиться на брюхо и отправляется скатываться вниз с горы, оставляя за собой отчетливый след. Этот момент попал в объектив камеры и развеселил всех окружающих. Причем, в стороне не остались и юзеры сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-