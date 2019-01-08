Певица Адель назвала причину ухода со сцены

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница премии "Оскар" и "Золотой глобус" британская певица Адель объявила о завершении карьеры. Звезда не уверенна, что когда-нибудь ей еще придется выступить вживую.
Кроме того, артистка официально ликвидирует свой музыкальный бизнес. Столь радикальный шаг она объяснила желанием посвятить себя воспитанию шестилетнего сына Анджело. "Я беру паузу и хочу какое-то время побыть просто мамой", - заявила певица.
В период с 2016 по 2017 год знаменитость дала 121 концерт в рамках тура Adele Live и заработала 142 миллиона фунтов стерлингов. За это время ее концерты посетили более 1,5 миллиона человек.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.464 BYN
|2.477 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.156 BYN
|2.17 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.19 BYN
|3.22 BYN