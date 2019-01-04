Игорь Николаев спел с дочкой - видео

4 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Игорь Николаев поделился в своем Instagram-аккаунте трогательным видео со своей дочкой. На нем трехлетняя Вероника поет с артистом детскую песню. В это время отец аккомпанирует дочке на рояле. Маленькая Вероника исполнила песню "Маленькой елочке холодно зимой".
Поклонников умилило видео. Они высоко оценили таланты маленькой дочери Игоря Николаева и предположили, что в будущем Вероника может стать известной певицей.-0-
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