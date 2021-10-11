Певица Asti снялась в такой позе, что этот снимок в бикини лучше спрятать в личный архив

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Asti представила в Instagram новый пост и поразила многочисленных подписчиков.

Звезда из дуэта Artik & Asti отправилась с мужем на Мальдивы, где не упустила шанса сделать несколько соблазнительных кадров в бикини. Для этого певица Asti примерила синий раздельный купальник, однако не это стало предметом обсуждения. Девушка заняла такую провокационную позу, что этот снимок в купальнике лучше спрятать в личный архив.

Кадр получился пикантным, ведь Asti смогла выгодно преподнести всю свою красоту, что, разумеется, не осталось без внимания поклонников. Огромное число лайков и восхищенных комментариев под постом появилось очень быстро.