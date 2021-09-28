Певица Дуа Липа порадовала поклонников своей красотой в эффектном платье

Дуа Липа. Фото из Instagram
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская певица Дуа Липа недавно поделилась в Instagram впечатляющими снимками, которые привлекли внимание поклонников.
Артистка отправилась на одно модное мероприятие, а для выхода в свет выбрала эффектное платье. Певица предпочла примерить облегающий черный наряд, который имеет впечатляющий разрез на юбке и смелое декольте. Образ выгодно подчеркнул красоту певицы Дуа Липа, что не оставили без внимания фолловеры звезды.
За непродолжительное время запись в Instagram британской артистки собрала огромное число хвалебных комментариев и свыше четырех миллионов лайков. -0-