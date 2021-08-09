Певица МакSим опубликовала новый пост в Instagram после продолжительной комы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая Марина Максимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, впервые за долгое время разместила в Instagram новый пост.

Артистка поприветствовала своих поклонников и поблагодарила всех за поддержку. Кроме этого, певица МакSим уточнила некоторую информацию, касающуюся ее здоровья. "Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", - написала артистка.

Разумеется, этот пост стал огромной радостью для многочисленных фанатов, которые поддержали певицу МакSим в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления. -0-

Представительница МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы Представительница певицы МакSим рассказала, что звезда пребывает в тяжелом состоянии, но фиксируются улучшения.