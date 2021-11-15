Певица Manizha заявила в Instagram о своей скорой свадьбе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка из России, которая представляла страну на конкурсе “Евровидении-2021”, Manizha опубликовала недавно в Instagram любопытную запись.

Певица разместила в соцсети совместный снимок с мужчиной, где пользователи заметили кольцо. Таким образом артистка Manizha заявила о своей скорой свадьбы. Пользователи были удивлены и с недоверием отнеслись к посту, однако все сомнения отпали, когда люди увидели подпись звезды.

“Я сказала “да““, - подписала исполнительница совместную фотографию с женихом, чье лицо она закрыла стикером. Неудивительно, что многие поклонники оказались в восторге и порадовались за певицы Manizha. -0-