Певица Рита Ора очаровала Instagram своим новым купальником

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Рита Ора представила в Instagram свежий пост и восхитила многочисленных фолловеров.

Знаменитая певица решила продемонстрировать всем свою природную красоту. Для этого Рита Ора выбралась к бассейну в жаркий день, а из наряда выбрала привлекательный купальник. Звезда сделала верный выбор, ведь бикини подчеркнуло стройную фигуру артистки.

Разумеется, это не осталось без внимания фолловеров, которые бурно отреагировали на пост. За непродолжительное время кадры артистки Риты Ора в новом купальнике собрали множество комментариев и сотни тысяч лайков. -0-