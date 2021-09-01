Певица Рита Ора похвасталась своей красотой в экстравагантном наряде

Рита Ора. Фото из Instagram
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Рита Ора представила недавно в Instagram новый пост и впечатлила сеть.
Артистка появилась на съемках популярного шоу в экстравагантном наряде и впечатлила многих. Рита Ора примерила белое боди, а сверху прозрачную накидку такого же цвета. Сквозь наряд поклонники смогли рассмотреть татуировки певицы, а также оценить ее стройную фигуру. Таким способом британская поп-звезда похвасталась своей красотой, а образ дополнила стильным макияжем и необычными туфлями.
Неудивительно, что экстравагантные фото привлекли внимание фолловеров. За непродолжительное время поклонники оставили огромное число хвалебных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-