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Калейдоскоп
11 июля 2021, 15:50

Певица Зара очаровала Instagram, порадовав всех фотографией с пляжа

Зара. Фото из Instagram
Зара. Фото из Instagram

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Зара отправилась в отпуск и не стесняется делиться оттуда интересными кадрами в Instagram.

На этот раз артистка решила выбраться на пляж и, конечно, не упустила возможности попозировать перед камерой в купальнике. Зара решила для похода к морю выбрать соломенную шляпу, очки и тунику, а вот изюминкой стало красное бикини, выгодно подчеркнувшее стройную фигуру знаменитости.

Конечно, редкий снимок не остался без внимания поклонников певицы Зары. Они поспешили выразить свое восхищение в комментариях, а также оставили под постом огромное число лайков. -0-

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