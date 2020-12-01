Певицу Валерию раскритиковали за слишком откровенный наряд (Фото)

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерия опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал шквал критики в сторону звезды.

Артистка представила своим фолловерам кадры со съемочной площадки клипа, где Валерия запечатлена на заднем сиденье люксового авто. Впрочем, предметом бурного обсуждения в социальной сети стал наряд певицы.

Знаменитость примерила тонкое обтягивающее платье, не надев нижнего белья, а дополнила образ чулками в сеточку, что и стало последней каплей.

Пользователи отметили, что одежда на Валерии слишком откровенная, а образ получился вульгарным и пошлым. Однако нашлись и те, кто восхитился внешним видом поп-певицы и выразил это в хвалебных комментариях. Пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-