Певицу Веру Брежневу заподозрили в фотошопе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева разместила в Instagram новый пост и вызвала у подписчиков массу вопросов.
Звезда выпустила новый трек и предложила поклонникам ответить на любые их интересующие вопросы. Артистка сделал селфи, где запечатлела себя крупным планом. Брежнева выглядит великолепно, однако ее фолловеры заподозрили неладное.
Поклонники певицы стали спрашивать у своего кумира: "Где соблазнительная родинка?".
И действительно, если присмотреться, то знаменитой "мушки" не видно. В свою очередь, Вера Брежнева ответила: "Она возле руки. Свет так падает, что ее почти не видно". Впрочем, не все подписчики поверили артистке и стали упрекать ее, что та переборщила с ретушью или тональным кремом. Споры продолжаются, и пост за несколько часов собрал свыше 1,5 тысячи разнообразных комментариев.-0-