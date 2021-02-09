Пингвины устроили пенную вечеринку и развеселили сеть - видео

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в аккаунте Московского зоопарка в одной из социальных сетей появилось уморительное и милое видео.

Работники зоопарка решили устроить для местных пингвинов пенную вечеринку. Для этого люди взяли мыльные пузыри и тут началось самое интересное. Сначала милые пингвины стеснялись и с недоумением смотрели на развлечение, но после вечеринка приобрела иной оборот.

Пингвины с удовольствием стали лопать пузыри клювом. Животные задорно бегают за ними, что пришлось по вкусу юзерам. Они посмотрели кадры десятки тысяч раз, а в комментариях все сошлись во мнении, что малыши определенно подняли им настроение. -0-