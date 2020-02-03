"Пищевой мюзикл": Игорь Николаев с дочкой спели о бурном романе кетчупа и горчицы

Игорь Николаев. Фото из Instagram
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Игорь Николаев проводит отпуск вместе с семьей и делиться фотографиями в Instagram.
В новом видео он со своей четырехлетней дочерью демонстрирует творческий процесс и представляет подписчикам песню о любви кетчупа и горчицы.
Артист подписал пост: "История о том, как поцеловались Горчица-девочка и Кетчуп-мальчик". В кадре девочка и Игорь Николаев поют, причем у малышки выдающиеся вокальные данные.
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