Питбуль очень разочарован поведением кота - видео

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Санкт-Петербурга опубликовал в YouTube забавные кадры, которые развеселили многих.

В ролике запечатлен питбуль по кличке Хаммер и кот Кузя, который вальяжно отдыхает на спинке дивана. Молодой человек рассказал, что за несколько минут до записи кот обидел собаку, которая очень разочаровалась в поведении пушистика.

Разумеется, пес решил показать перед хозяином свое недовольство и даже смог произнес несколько фраз. Впрочем, это только повеселило юзеров сети, а парень отметил, что питбуль уважает кота, который показал собаке, кто в доме хозяин. -0-